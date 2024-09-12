Кировская прокуратура защитила права граждан на честную оплату ЖКХ

После обращений граждан сотрудники Кировской прокуратуры проверили исполнение законодательства при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК №2».
Установлено, что с января 2024 года управляющей компанией необоснованно завышен размер платы за жилищные услуги, взимаемой с жителей пяти многоквартирных домов на сумму свыше 1 млн рублей, в части содержания общего имущества собственников помещений в отсутствие их решения.
Руководителю управляющей компании внесено представление. По результатам его рассмотрения жителям произведен перерасчет размера оказанной услуги по ранее установленной стоимости. Права граждан были восстановлены.
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