Кировская прокуратура защитила права граждан на честную оплату ЖКХ

После обращений граждан сотрудники Кировской прокуратуры проверили исполнение законодательства при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК №2».

Установлено, что с января 2024 года управляющей компанией необоснованно завышен размер платы за жилищные услуги, взимаемой с жителей пяти многоквартирных домов на сумму свыше 1 млн рублей, в части содержания общего имущества собственников помещений в отсутствие их решения.

Руководителю управляющей компании внесено представление. По результатам его рассмотрения жителям произведен перерасчет размера оказанной услуги по ранее установленной стоимости. Права граждан были восстановлены.