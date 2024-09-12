Иномарку за 4 млн рублей угнали у пенсионерки в Кингисеппском районе

В полицию Кингисеппского района утром 11 сентября обратилась пенсионерка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Она обнаружила пропажу своего белого Lexus NX200.
Иномарку женщина припарковала возле дома в поселке Котельский. Вор справился со штатной сигнализацией внедорожника 2016 года выпуска и уехал со стоянки.
Ущерб автовладелицы оценен примерно в четыре миллиона рублей. Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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17.04.2024 1533