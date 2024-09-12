Роспотребнадзор: качество воздуха в Тихвинском районе после пожара на мусорном полигоне соответствует норме

Специалисты брали пробы воздуха в районе ТКО «Чистый город», где накануне произошел пожар.
В ходе проверки Роспотребнадзор не обнаружил повышенного содержания отравляющих веществ в воздухе после пожара на мусорном полигоне «Чистый город». Об этом сообщает пресс-служба ведомства 12 сентября.
По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в исследуемом воздухе не выявлено. Мониторинг продолжается. Качество атмосферного воздуха в Тихвинском районе Ленинградской области остается на контроле Управления, — указано в сообщении.
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