Школьница из Петербурга перевела мошенникам в игре Roblox почти 650 тысяч рублей

В полицию обратилась 45-летняя женщина, проживающая на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге. Ее дочь стала жертвой мошенников во время игры в Roblox.

Злоумышленники обманом убедили школьницу выполнить ряд задач в обмен на обещание бесплатных «робаксов», игровой валюты.

В результате девочка, следуя инструкциям мошенников, перевела 125 тысяч рублей через онлайн-банк и взяла кредит на сумму 530 тысяч рублей, которые также отправила преступникам. Заведено уголовное дело.