Лицеистку из Ленобласти нашли с отравлением в Петербурге

В полицию 12 сентября около 20:30 сообщили о госпитализации 16-летней девочки от дома на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Врачи заметили симптомы тяжелого отравления алкоголем. Пациентка помещена в реанимацию.

Известно, что девочка живет в Ивангороде, учится в одном из лицеев Кингисеппа. Семья ребенка полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.