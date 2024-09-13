Лицеистку из Ленобласти нашли с отравлением в Петербурге

В полицию 12 сентября около 20:30 сообщили о госпитализации 16-летней девочки от дома на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
Врачи заметили симптомы тяжелого отравления алкоголем. Пациентка помещена в реанимацию.
Известно, что девочка живет в Ивангороде, учится в одном из лицеев Кингисеппа. Семья ребенка полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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