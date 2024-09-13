Водитель получил ножом в живот при дорожном конфликте во Всеволожском районе

В экстренные службы 12 сентября около 18:00 сообщили о конфликте водителей на 117-м километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе. Один из них был ранен в живот.

По предварительным данным, в больницу в тяжелом состоянии увезли 43-летнего жителя деревни Сяськелево Гатчинского округа. Его оппонент – 57-летний житель Псковской области – не скрывался и был задержан на месте.

По предварительной информации, во время дорожной ссоры задержанный ударил ножом жертву в живот. Решается вопрос об уголовном деле.