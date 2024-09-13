Неизвестный обокрал квартиру и заменил 600 тысяч на билеты «банка приколов» во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 12 сентября около 18:00 обратился 38-летний житель дома на Охтинской аллее, 2, в Мурино.
К нему в квартиру неустановленным путем проник неизвестный и украл почти 600 тысяч рублей. Купюры злоумышленник заменил на фальшивые.
По словам пострадавшего, квартира оставалась без присмотра около полутора недель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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05.02.2021 4637