Неизвестный обокрал квартиру и заменил 600 тысяч на билеты «банка приколов» во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 12 сентября около 18:00 обратился 38-летний житель дома на Охтинской аллее, 2, в Мурино.

К нему в квартиру неустановленным путем проник неизвестный и украл почти 600 тысяч рублей. Купюры злоумышленник заменил на фальшивые.

По словам пострадавшего, квартира оставалась без присмотра около полутора недель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.