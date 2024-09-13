Минобороны РФ отчиталось о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область – данные на 13 сентября

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.

Также за прошедшие сутки отражена контратака противника в направлении населенного пункта Обуховка и сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки. ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. Противник потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка.

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей.

12 украинских военнослужащих сдались в плен.

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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевая бронированная машина, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, двенадцать единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.