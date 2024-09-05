Путин назвал конечную цель спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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Освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, — конечная цель специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Путин
Фото: Baltphoto.ru

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

Как подчеркнул глава государства, в этом вопросе, начиная с 24 февраля, ничего не поменялось. В то же время тактика может разнится.

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04.09.2024 114
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