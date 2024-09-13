Кадровые проблемы в системе здравоохранения Ленобласти на контроле у депутатов

Областные депутаты подготовили два обращения на федеральный уровень, которые должны помочь утолить кадровый голод в системе здравоохранения 47 региона.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, в одном из обращений к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину областные парламентарии предлагают продлить действие Постановления Правительства РФ (пока оно действует до 1 января 2025 года) о возможности работы студентов-медиков в составе выездных бригад на скорой помощи. Как говорится в обращении, благодаря этой мере только в 2023 году фельдшерами и врачами скорой помощи пришли работать около 3 тысяч человек. Также депутаты просят увеличить количество часов по подготовке обучающихся будущих медиков к оказанию скорой помощи для повышения их квалификации.

«Учитывая наличие положительных результатов от введенных мер, высокие оценки со стороны экспертного сообщества, а также необходимость принятия срочных мер по решению кадровых проблем в здравоохранении, представляется целесообразным продлить срок действия Постановления, а также увеличить количество часов по подготовке обучающихся к оказанию скорой медицинской помощи для среднего и высшего медицинского образования», — говорится в обращении.

Вторым обращением, уже к коллегам из Госдумы, депутаты предлагают ввести систему обязательного распределения тех, кто учился за счет бюджета, направляя их работать по окончании вузов в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения на срок от 3 до 5 лет. Депутаты надеются, что указанные меры позволят сократить дефицит кадров в медицинских организациях.

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Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет. Также в 2024 году увеличена единовременная разовая выплата для выпускников, которые идут работать медицинские учреждения области – до 100 тысяч рублей для врачей и до 50 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.

Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.