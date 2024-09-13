Вакцина MVA-BN, созданная датским производителем Bavarian Nordic A/S, стала первой вакциной от оспы обезьян, которую внесли в перечень препаратов, прошедших предварительную квалификацию ВОЗ.
Во второй половине августа специалисты Роспотребнадзора приступили к работе по борьбе с заболеванием в Африке. Работники ведомства провели серию курсов по вопросам профилактики и диагностики в Республике Конго. Отмечается, что российские тесты для выявления оспы обезьян показали свою эффективность. Их планируют поставлять в африканские страны.
Что касается Евразийского региона, то риск распространения болезни — низкий. Такое мнение высказали в Совете главных санитарных врачей ЕАЭС. В Роспотребнадзоре обозначили, что все страны ввели усиленный санитарный контроль на границах.