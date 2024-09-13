Завтра, 14 сентября, на стадионе в Рощино Выборгского района состоится финальный матч кубка Ленинградской области по футболу среди мужских команд.
Соревнование начнётся в три часа дня. За победу поборются футбольные клубы из Приозерского и Тосненского районов — «Приозерск» и «Тосно» соответственно.
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