Иностранец пытался провезти через Пулково 25 килограммов духов и туалетной воды

В Пулково в багаже гражданина Азербайджана таможенники обнаружили 345 флаконов с мужскими и женскими ароматами.

По словам мужчины, 25 килограммов груза он вез в подарок друзьям и забыл задекларировать. А стоимость товаров якобы не превышает 7000 рублей. В результате досмотра изъяты 69 наименований духов и туалетной воды неизвестного производства.

Таможенники сочли, что перевозимые товары – не для личного использования. Заведено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ. За недекларирование товаров грозит штраф и конфискация.