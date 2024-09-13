Три проекта от фермеров из Лужского и Лодейнопольского районов получили по 10 млн рублей

Они стали лидерами грантового конкурса «Агротуризм», победители которого получают по 10 млн рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в сельской местности.

«Грант даёт возможность фермерским хозяйствам повысить рентабельность производства, расширить спектр услуг. Фермеры сохраняют наши территории, они создают в удалённых уголках области производства, рабочие места, а туристические проекты дадут дополнительный импульс развитию районов»,— прокомментировал зампредседателя правительства области – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

В конкурсном отборе Минсельхоза на грант «Агротуризм» победили: туристическая база «Врево» в Лужском районе, «Наша ферма» и «Ели-млели в Алеховщине» — оба проекта из Лодейнопольского района.

В 2023 году в конкурсном отборе среди 164 претендентов на грант «Агротуризм» победили: ферма «Усадьбы Марьино» из Тосненского района и эко-деревня «Хутор Сарья» Кировского района.

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Как уже ранее отметил Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023, туризм — это одна из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития региона. В планах региона увеличить турпоток в два раза к 2030 году.

Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.