Три проекта от фермеров из Лужского и Лодейнопольского районов получили по 10 млн рублей

Они стали лидерами грантового конкурса «Агротуризм», победители которого получают по 10 млн рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в сельской местности.
В конкурсном отборе Минсельхоза на грант «Агротуризм» победили: туристическая база «Врево» в Лужском районе, «Наша ферма» и «Ели-млели в Алеховщине» — оба проекта из Лодейнопольского района.
В 2023 году в конкурсном отборе среди 164 претендентов на грант «Агротуризм» победили: ферма «Усадьбы Марьино» из Тосненского района и эко-деревня «Хутор Сарья» Кировского района.
Как уже ранее отметил Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023, туризм — это одна из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития региона. В планах региона увеличить турпоток в два раза к 2030 году.
Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.