В деревне Перечицы 285 домохозяйств могут подключиться к природному газу

Завершено строительство распределительного газопровода и вводов в деревне Лужского района. От жителей ждут заявки на подключение

«Выделяем средства для проведения работ в домах ленинградцев. Максимальная сумма — 200 тысяч рублей — льготникам, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их родные. По 300 тысяч — ветеранам. 180 тысяч — остальным жителям. По президентской программе газ подвели уже к 32520 участкам жителей Ленинградской области», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.