Кировский район встретит VIII фестиваль-реконструкцию со сценами боев за Невский плацдарм

Мероприятие запланировано на воскресенье, 22 сентября.
В этот день на плац-театр выйдут свыше 300 участников. Среди них будут как жители Ленобласти и Петербурга, так и граждане, проживающие в других регионах страны: из Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, Москвы и других городов.
В ходе VIII военно-исторического фестиваля «Плацдарм «Невский пятачок»» зрители увидят сцены боев сентября-октября 1941-го за Невский плацдарм — первая Синявинская операция.
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09.09.2024 170