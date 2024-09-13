Кировский район встретит VIII фестиваль-реконструкцию со сценами боев за Невский плацдарм

Мероприятие запланировано на воскресенье, 22 сентября.

В этот день на плац-театр выйдут свыше 300 участников. Среди них будут как жители Ленобласти и Петербурга, так и граждане, проживающие в других регионах страны: из Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, Москвы и других городов.

В ходе VIII военно-исторического фестиваля «Плацдарм «Невский пятачок»» зрители увидят сцены боев сентября-октября 1941-го за Невский плацдарм — первая Синявинская операция.