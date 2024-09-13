Дрозденко: вариант для предприятий расширить штат — выращивать профессионалов со школьной скамьи

Глава Ленобласти Александр Дрозденко обсудил в рамках BRIEF-2024 с руководителями бизнеса, как находить и удерживать профессионалов.

«Болезнь роста» – это не дефицит инвесторов, а дефицит кадров. Зарплата — важный, но не единственный определяющий фактор. Соискатели обращают большое внимание на безопасность, качество и культуру производства, доступность жилья и качество жизни в населенном пункте, — отметил Александр Юрьевич.

Также глава 47 региона предложил в качестве эксперимента передать один из колледжей в ведение комитета по труду, чтобы по итогам оценить качество подготовки и трудоустройства выпускников.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.