16 сентября пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко

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В понедельник, 16 сентября, состоится прямая телефонная линия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24.

В течение часа, с 16.00 до 17.00, глава региона ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Для ответов также приглашены главы районных администраций.

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09.09.2024 156
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