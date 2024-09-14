Рябков: РФ знает, что Запад принял решения по ударам вглубь России

Москва знает, что Запад уже принял решение по ударам Вооруженных сил Украины вглубь территории России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

«Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — сказал он.

Рябков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин «предельно четко» обозначил позицию по данным действиям стран Запада.

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Ранее Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он добавил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».