Под Петербургом неизвестные пытались ослепить экипаж пассажирского самолета

Полиция устанавливает личности неизвестных, направивших лазер в сторону взлетавшего самолета.
В ночь на 15 сентября в полицию поступило сообщение о попытке ослепить экипаж самолета рейса «Санкт-Петербург — Челябинск». Неизвестные направили лазер в сторону воздушного судна в момент взлета.
Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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