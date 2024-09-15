Делегация Ленобласти отправилась в Беларусь с рабочим визитом

Возглавила делегацию вице-губернатор региона Анна Данилюк.

Делегация Ленинградской области во главе с вице-губернатором региона по внутренней политике Анной Данилюк направилась в Беларусь с рабочим визитом. Представители 47-го региона намерены определить новые направления сотрудничества с союзной Республикой.

Беларусь для нас — стратегический, ключевой партнер. Ленинградскую область и Республику Беларусь связывают многие годы взаимовыгодного государственного сотрудничества. И тем не менее спустя десятилетия мы находим новые лучшие практики, сильные стороны партнерства, которые впоследствии превращаются в реальные дела, реальную продукцию, реальные объекты в совершенно различных отраслях, — подчеркнула Анна Данилюк.