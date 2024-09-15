Синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придет настоящая осень

Уже на следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха в европейской части России до климатической нормы.
Тепло, установившееся в европейской части страны, к концу следующей недели может закончиться. По оценкам синоптика Михаила Леус, в регионах установится более характерная для сентября температура.
Так, в Санкт-Петербурге и приграничных районах Ленинградской области в следующий четверг ожидается до +20 градусов, а к выходным — всего 14-16.
При этом существенных осадков в указанный период времени не ожидается, добавил синоптик.
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15.09.2024 40