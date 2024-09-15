Байден не станет разрешать Украине атаки дальнобойным оружием, пока она не представит «победный план».

Президент США Джо Байден не даст разрешение Украине на атаки вглубь России, пока Киев не предоставит американскому лидеру «победный план». Об этом сообщает The Sunday Times.

Этот документ Владимир Зеленский якобы представит на Генассамблее ООН в конце сентября, однако перед этим глава киевского режима обсудит его с Белым домом США.

Украина пытается добиться от стран Запада разрешения на удары вглубь России. Если это произойдет, ВСУ смогут атаковать территории нашей страны дальнобойным оружием. Например, ракетами Storm Shadow. Ранее ivbg.ru подробно рассказывал, что известно об этом вооружении.