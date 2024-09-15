Новая неделя встретит жителей и гостей Ленобласти летним теплом

Воздух в 47-м регионе в понедельник прогреется до +27 градусов.

В понедельник, 16 сентября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, местами, преимущественно на западе, возможен небольшой дождь. В ночные часы на регион опустится туман.

Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 гр., местами до +7 гр., днем +22…+27 гр. Атмосферное давление будет повышаться, — передает прогноз погоды МЧС.

Ранее астрономы предупредили о мощной магнитной буре в начале следующей недели.