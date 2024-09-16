Дом купца Дурдина повторно отреставрируют за 141 млн рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на повторную реставрацию дома купца Дурдина на Кирочной улице за 141 млн 190 тыс. рублей, сообщает «АБН24».

Дом Дурдиных построили в 1894 году по проекту архитектора Петра Ивановича Гилева. В разное время в нем жили драматурги, врачи, государственные деятели и инженеры. В 2021 году дом был признан объектом культурного наследия регионального значения.

Реставрационные работы по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика» начались в 2022 году. Тендер стоимостью 105 млн 318 тыс. рублей выиграло АО «Петрос». Планировалось, что реставрационные работы завершатся в ноябре 2024 года.

Реконструкция прервалась из-за пожара на чердаке дома в марте 2023-го. Пламя успело охватить 40 квадратных метров кровли, на его ликвидацию потребовалось два часа.

На момент подготовки публикации ищут подрядчика для выполнения дополнительных работ по реставрации и ремонту лицевых и дворовых фасадов здания. Требуется покрасить поверхности, заменить водосточные трубы, отремонтировать дверные коробки и установить анкеры. Срок окончания выполнения работ – 20 октября 2025 года.