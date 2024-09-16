Последний крупный банк США сворачивает работу в России

Американский Сitibank – один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в России по размеру активов – с 15 ноября закроет последнее действующее отделение возле метро Павелецкая в Москве, работавшее с розничными клиентами.

В связи с закрытием отделения клиентам Сitibank рекомендуется «рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции».

С 20 сентября перестанут работать все дебетовые карты «Ситибанка». С 25 сентября – остановятся операции по Системе быстрых платежей ЦБ, а также переводы, получение наличных на терминале и покупки по QR-коду.