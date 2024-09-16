На Трампа совершили второе покушение. Подозреваемый – активный сторонник Украины

Поделиться

На кандидата в президенты США от Республиканской партии совершили второе покушение. Агенты Секретной службы заметили возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Дональд Трамп, целившегося в него из автомата мужчину и открыли огонь на опережение.  

Трамп общественное достояние, commons.wikimedia.org
Фото: общественное достояние, commons.wikimedia.org

Мужчина бросил оружие и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. В кустарнике, из которых целился в Трампа задержанный, найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом и видеокамера GoPro.

Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Как сообщает New York Post, мужчина был активным сторонником Киева. В частности, он писал, что готов записаться в Вооруженные силы Украины, «чтобы стать добровольцем, сражаться и умереть». Мужчина также собирал деньги для ВСУ и снимался в пропагандистском видеоролике запрещенного в России украинского националистического батальона.

Когда раздались выстрелы, Дональд Трамп находился на пятой лунке поля для гольфа. Он не пострадал, охрана сразу увела его в безопасное место в здании клуба. Всего было произведено не менее четырех выстрелов.

Вам будет интересно
На Трампа совершили второе покушение. Подозреваемый – активный сторонник Украины Украина, США, Дональд Трамп
Стало известно, как Дональду Трампу удалось уклониться от пули в последний момент – видео
На визуализации момента покушения на Дональда Трампа видно, как ему удалось уклониться от пули в последний момент. Кандидата в президенты США...
17.07.2024 356
Автор