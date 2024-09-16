Кубок губернатора по ловле форели спиннингом прошел в Ломоносовском районе

В рыбоводном хозяйстве «Рыбные Пруды» возле Ропши в Ломоносовском районе прошел спортивный турнир на Кубок губернатора Ленинградской области по ловле форели спиннингом с берега.

Награды лучшим рыболовам вручил глава комитета по АПК Олег Малащенко. Ленинградская область входит в топ-3 по выращиванию радужной форели в России.

Рыбоводством в регионе занимается около 50 хозяйств. В 2023 году на них вырастили почти 14 тысяч тонн продукции товарного рыбоводства. Это 102 % к уровню 2022 года.