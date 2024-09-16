Банк России предрек замедление роста зарплат в 2025 году

Показатель может замедлиться до 9%, не исключили в регуляторе.

Согласно результатам макроэкономического опроса аналитиков Центробанком, в следующем году рост зарплат россиян может замедлиться до 9%. В последующие годы эта тенденция сохранится — до 7% в 2026-м и до 6,6% в 2027-м.

Вместе с тем по итогам текущего года рост зарплат может составить 15%, считают эксперты.

Резервы роста зарплат не бесконечны — регулярные повышения создают дополнительные издержки для бизнеса, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне. Поэтому логично ожидать замедления темпов зарплатной гонки и переключения на стратегию обучения сотрудников, — цитирует портал «Известия» эксперта Марину Лопатину.