Россияне стали чаще отказываться от летнего отпуска

В этом году треть опрошенных граждан решили не брать летний отпуск. При этом более 40% решивших отдохнуть от работы находились или на даче, или дома.

В этом году от летнего отпуска отказались 33% россиян, следует из результатов опросов ВЦИОМ. При этом 22% респондентов, все же решивших отдохнуть, проводили время на даче, еще 21% — оставались дома.

Треть наших соотечественников летом работала — 33% нам говорят, что не отдыхали и не брали отпуск этим летом. 22% говорят о том, что они отдыхали на даче или садовом участке. И где-то пятая часть нам говорит о том, что были в отпусках, но оставались дома, занимались своими делами, никуда не поехали, — рассказали в Центре.