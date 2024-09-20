«Газель» столкнулась с пассажирским автобусом в Ленобласти. Есть пострадавшие

Грузовая «Газель» и автобус № 572 с пассажирами столкнулись 19 сентября в поселке Мга Кировского района. К месту ДТП на перекрестке улицы Шмидта и Советского проспекта спасатели 130-й пожарной части прибыли около 20:00.

В результате аварии автобус с пассажирами съехал в кювет. «Газель» получила повреждения. Спасатели отключали аккумуляторы машин и собирали информацию о произошедшем.

По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили пассажирка автобуса и водитель «Газель». Их госпитализировали в ЦРБ Шлиссельбурга.