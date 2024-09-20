Астрономическая осень наступит 22 сентября

Астрономическая осень в Северном полушарии Земли наступит в день осеннего равноденствия, 22 сентября, сообщила пресс-служба Московского планетария ТАСС.

В этот день продолжительность дня и ночи будет одинаковой по всей планете, а затем доля темного времени суток начнет стремительно расти. В Южном полушарии ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна.

Ранее гласный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о скорых заморозках в Ленобласти.