Подозреваемых в краже данных РЖД на 100 млн рублей задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в незаконной передаче информации о передвижении грузовых составов. Бывший работник железнодорожной компании и его подельники продали данные более чем на 100 млн рублей.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга. Они подозреваются в незаконной передаче доступа к закрытой информации о передвижении грузовых поездов по территории России.

Предполагается, что злоумышленники продавали информацию о расписании и маршрутах движения поездов в реальном времени. Заведено уголовное дело по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).