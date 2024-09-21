Подозреваемых в краже данных РЖД на 100 млн рублей задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в незаконной передаче информации о передвижении грузовых составов. Бывший работник железнодорожной компании и его подельники продали данные более чем на 100 млн рублей.
Как сообщает «Патрульный Петербурга», задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга. Они подозреваются в незаконной передаче доступа к закрытой информации о передвижении грузовых поездов по территории России.
Предполагается, что злоумышленники продавали информацию о расписании и маршрутах движения поездов в реальном времени. Заведено уголовное дело по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
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