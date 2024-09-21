Водитель без прав погиб в ДТП в Подпорожском районе

На 45-м километре автодороги А-215 «Лодейное Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок» в Подпорожском районе 20 сентября в ДТП погиб водитель.
Водитель Renault Logan не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии двое пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Водитель погиб на месте. По предварительным данным, у погибшего не было водительских прав.
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26.12.2022 3695