Водитель без прав погиб в ДТП в Подпорожском районе

На 45-м километре автодороги А-215 «Лодейное Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок» в Подпорожском районе 20 сентября в ДТП погиб водитель.

Водитель Renault Logan не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии двое пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Водитель погиб на месте. По предварительным данным, у погибшего не было водительских прав.