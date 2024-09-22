Посольство РФ назвало вандализмом эксгумацию останков красноармейцев в Эстонии

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии являются актом вандализма.

«Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны», — сказал Салимуллин в беседе с РИА Новости.

Салимуллин уличил эстонские власти в лицемерии, которые на фоне «позорного глумления» над прахом советских военных подчеркнуто уважительно относятся к памятникам нацистским коллаборационистам. Дипломат также заявил, что, вопреки попыткам властей переписать историю, многие эстонцы чтят память советских солдат.