Бывший капитан сборной Украины по футболу помог деньгами жителям Курской области России

Футболку с автографом бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука продали на аукционе за 700 тысяч рублей. Деньги спортсмен передал на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ.

Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы. Вместе с командой дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. Провел за Украину 144 матча – это рекорд национальной сборной страны.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Ему пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.