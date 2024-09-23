Молодой спортсмен из Енакиево завоевал золото на первенстве мира

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С 10 по 20 сентября в Бангкоке проходило первенство мира по муай-тай среди спортсменов 10-17 лет. В сборную России вошли представители 33 регионов страны.

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Фото: «ДОНБАСС РЕШАЕТ»

Глеб Целищев из Енакиево обошел оппонента из ОАЭ и завоевал золото.

По итогам всех поединков российские бойцы стали лучшими, доказав свой профессионализм 93 медалями. Среди них 56 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

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21.07.2023 1152
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