Молодой спортсмен из Енакиево завоевал золото на первенстве мира

С 10 по 20 сентября в Бангкоке проходило первенство мира по муай-тай среди спортсменов 10-17 лет. В сборную России вошли представители 33 регионов страны.

Глеб Целищев из Енакиево обошел оппонента из ОАЭ и завоевал золото.

По итогам всех поединков российские бойцы стали лучшими, доказав свой профессионализм 93 медалями. Среди них 56 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.