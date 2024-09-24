Президент Польши напомнил, что Украина сотрудничала с Гитлером и участвовала в Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat напомнил, что Украина сотрудничала с Гитлером и участвовала в Холокосте.

«Нахождение взаимопонимания с нами во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины. Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», – сказал Анджей Дуда

Президент Польши уточнил, что имеет в виду коллаборационизм с нацисткой Германией и участие в Холокосте.

«Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином Бандерой и другими, и властями рейха <…> Это также вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в Холокосте. Много есть очень трудных тем для Украины», – подчеркнул Анджей Дуда

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов является одним из самых сложных между Польшей и Украиной.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.