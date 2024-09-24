Финский зоопарк отказался от подаренных Китаем панд из-за долгов

Животных ранее подарил зоопарку Си Цзиньпин.
Зоопарк в Финляндии передаст Китаю двух панд, которых ранее подарил секретарь республики Си Цзиньпин. Все из-за того, что средств на содержание животных недостаточно.
Мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд, — заявил директор зоопарка.
Как пишут финские СМИ, финский зоопарк, в котором пока проживают панды, испытывает серьезные финансовые трудности из-за долгов и роста инфляции.
Вам будет интересно
К сбору урожая ягоды в Финляндии активно привлекали граждан Таиланда, однако теперь свободно посещать страну они не могут. Финляндия может остаться...
23.07.2024 580