Финский зоопарк отказался от подаренных Китаем панд из-за долгов

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Животных ранее подарил зоопарку Си Цзиньпин.

Зоопарк в Финляндии передаст Китаю двух панд, которых ранее подарил секретарь республики Си Цзиньпин. Все из-за того, что средств на содержание животных недостаточно.

Мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд, — заявил директор зоопарка.

Как пишут финские СМИ, финский зоопарк, в котором пока проживают панды, испытывает серьезные финансовые трудности из-за долгов и роста инфляции.

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23.07.2024 580
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