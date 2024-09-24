Женщину с собачкой задержали на границе с Эстонией после кражи в Кингисеппе

Под стражу до 12 ноября отправилась 30-летняя гражданка Эстонии, подозреваемая в краже более 22 тысяч рублей с банковской карты, которую потеряла жительница Ивангорода Кингисеппского района.

Подозреваемая была объявлена в розыск. Позднее ее задержали при попытке пересечь границу с Эстонией через МАПП Ивангород. Защита настаивала, что следователь не обосновал необходимость избрания суровой меры пресечения.

По словам женщины, скрываться в Эстонии она не собиралась. А на территории пункта пропуска через границу России выгуливала свою собаку. Известно, что у нее двое малолетних детей.