Мошенники используют старые номера россиян для доступа к «Госуслугам»

В России растет число случаев, связанных с использованием аферистами выбывших мобильных номеров граждан.

Мошенники стали чаще использовать старые мобильные номера россиян для получения доступа к их аккаунтам на «Госуслугах». Об этом сообщили в МВД РФ, отметив, что также аферисты используют для противоправных действий и социальную инженерию.

Все чаще злоумышленники получают доступ к учетным записям граждан государственного сервиса «Госуслуги». Помимо получения кода доступа простым обманом посредством метода социальной инженерии, стал распространяться способ использования выбывших из употребления граждан абонентских номеров, — приводит сообщение РИА Новости.