Двух подруг изнасиловали в одном и том же доме в Петербурге

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Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

Двух девушек изнасиловали в доме на Рабфаковском переулке в Невском районе Санкт-Петербурга. О случившемся в полицию 24 сентября около 03:00 сообщил житель дома.

Мужчина услышал громкие крики в одной из квартир. Оказалось, что проживавшую там 21-летнюю девушку и ее 26-летнюю подругу изнасиловали малознакомые мужчины.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались 35-летний петербуржец, который жил в этом доме, и 30-летний уроженец Краснодарского края. Пострадавшие девушки обращались в больницу.

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16.12.2020 37250
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