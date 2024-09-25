Двух подруг изнасиловали в одном и том же доме в Петербурге

Двух девушек изнасиловали в доме на Рабфаковском переулке в Невском районе Санкт-Петербурга. О случившемся в полицию 24 сентября около 03:00 сообщил житель дома.

Мужчина услышал громкие крики в одной из квартир. Оказалось, что проживавшую там 21-летнюю девушку и ее 26-летнюю подругу изнасиловали малознакомые мужчины.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались 35-летний петербуржец, который жил в этом доме, и 30-летний уроженец Краснодарского края. Пострадавшие девушки обращались в больницу.