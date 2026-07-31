weather 21°
$

Главная / Новости / Вороны будут убирать и сортировать мусор за еду в Петербурге

Новости Социум

Вороны будут убирать и сортировать мусор за еду в Петербурге

Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Илья Зубков создал кормушку с искусственным интеллектом, которая выдает птицам корм за принесенный мелкий мусор.

Как сообщает spb.aif.ru, устройство оснащено камерой, датчиками, мини-компьютером и системой компьютерного зрения.Сначала птицу приучают к кормушке, после чего порция корма выдается только за предмет, брошенный в специальный отсек. По словам разработчика, вороны быстро осваивают алгоритм, наблюдая за сородичами.

Система фотографирует принесенный предмет и с помощью нейросети определяет, является ли он мусором. Отходы сбрасываются в контейнер, а птица получает корм. Размер вознаграждения можно настроить через мобильное приложение. Оператор также может просматривать историю работы кормушки и удаленно менять параметры.

При отключении интернета устройство продолжает работать автономно. После восстановления связи накопленные отчеты автоматически передаются на сервер.

Вам будет интересно
Российский школьник случайно сделал научное открытие
Одиннадцатиклассник из подмосковного Пущино случайно обнаружил бактерию с выраженными противогрибковыми свойствами во время школьного эксперимента, со...
11.02.2026
3600

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия Главное

Над Россией за ночь сбили 371 украинский БПЛА. Есть пострадавшие, поврежден склад Wildberries

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Дагестаном, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областями.

В Волгоградской области в результате атаки пострадали пять человек. Повреждения получили многоквартирный дом в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Также произошли пожары на топливном предприятии и в складских помещениях. Компания Wildberries подтвердила возгорание на своем логистическом объекте в Волгограде. По предварительным данным, пострадавших там нет.

Еще один человек пострадал в городе Гуково Ростовской области. В многоквартирном доме разрушены межэтажные перекрытия. Обломки беспилотников также повредили частные дома и магазин в Батайске, а в Ростове-на-Дону загорелись лесопосадки.

В Воронежской области поврежден частный дом, пострадавших нет. В Тульской области атака обошлась без пострадавших и разрушений.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Ульяновска, Пензы, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова и Калуги. На момент подготовки публикации ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Волгограда, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Махачкалы, Уфы, Ижевска, Сочи и Геленджика.

Вам будет интересно
Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
1432

Теги

БПЛА СВО Россия

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться