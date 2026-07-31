Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Илья Зубков создал кормушку с искусственным интеллектом, которая выдает птицам корм за принесенный мелкий мусор.

Как сообщает spb.aif.ru, устройство оснащено камерой, датчиками, мини-компьютером и системой компьютерного зрения. Сначала птицу приучают к кормушке, после чего порция корма выдается только за предмет, брошенный в специальный отсек. По словам разработчика, вороны быстро осваивают алгоритм, наблюдая за сородичами.

Система фотографирует принесенный предмет и с помощью нейросети определяет, является ли он мусором. Отходы сбрасываются в контейнер, а птица получает корм. Размер вознаграждения можно настроить через мобильное приложение. Оператор также может просматривать историю работы кормушки и удаленно менять параметры.

При отключении интернета устройство продолжает работать автономно. После восстановления связи накопленные отчеты автоматически передаются на сервер.