Росгвардейцы обезвредили возмутителя спокойствия в Петропавловской крепости

В центр оперативного управления районного ОВО 24 сентября в 09:40 поступила информация о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

Приехав в Петропавловскую крепость, росгвардейцы увидели 40-летнего мужчину, который оказался гостем города. Он снял с себя верхнюю одежду, вел себя агрессивно, приставал к посетителям.

Нетрезвого возмутителя спокойствия задержали и доставили в полицию.