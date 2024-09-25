Росгвардейцы обезвредили возмутителя спокойствия в Петропавловской крепости

В центр оперативного управления районного ОВО 24 сентября в 09:40 поступила информация о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.
Приехав в Петропавловскую крепость, росгвардейцы увидели 40-летнего мужчину, который оказался гостем города. Он снял с себя верхнюю одежду, вел себя агрессивно, приставал к посетителям.
Нетрезвого возмутителя спокойствия задержали и доставили в полицию.
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21.06.2024 3230