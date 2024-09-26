В Тихвине началось периодическое протапливание

В Тихвине в четверг, 26 сентября, стартовало периодическое протапливание соцобъектов.

Жилые дома планируется подключить к периодическому протапливанию 30 сентября, сообщили в пресс-службе администрации района. Полноценный отопительный сезон обещают позже, после выхода соответствующего постановления.

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Уточнить информацию о включении отопления в первую очередь необходимо в организации, обслуживающей жилой дом. Также жителям помогут в ЕДДС администрации — 71135, и комитете ЖКХ администрации — 73003.