Финляндия просит у ЕС 50 млн евро для контроля за границей с Россией

На запрошенные средства финское правительство хочет закупить дополнительное оборудование и технику.
Финляндия просит у Евросоюза 50 миллионов евро для контроля за границей с Россией. Соответствующий документ появился в четверг, 26 сентября.
Финское правительство намерено приобрести дополнительные датчики движения, средства геопозиционирования, беспилотники, автомобили, квадроциклы и снегоходы. Все оборудование и техника будет размещаться вдоль границы с Россией.
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