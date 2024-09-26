Финляндия просит у ЕС 50 млн евро для контроля за границей с Россией

На запрошенные средства финское правительство хочет закупить дополнительное оборудование и технику.

Финляндия просит у Евросоюза 50 миллионов евро для контроля за границей с Россией. Соответствующий документ появился в четверг, 26 сентября.

Финское правительство намерено приобрести дополнительные датчики движения, средства геопозиционирования, беспилотники, автомобили, квадроциклы и снегоходы. Все оборудование и техника будет размещаться вдоль границы с Россией.