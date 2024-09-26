В Петербурге 4-летний ребенок сунул руку в работающий блендер

Пострадавший мальчик был экстренно доставлен в хирургическое отделение.
В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали 4-летнего мальчика, получившего жуткие травмы кисти после игры с блендером.
Как выяснил Mash на Мойке, ребенок сунул руку в прибор и включил его, в результате чего травмировал фаланги пальцев. Мама пострадавшего малыша рассказала, что находилась в этот момент дома, но не доглядела. Женщина готовила еду, а затем ушла в комнату, оставив бытовую технику на столе.
В больнице ребенку оказали экстренную помощь. Его здоровью уже ничего не угрожает.
Вам будет интересно
Драка между 16-летними подростками – девятиклассником и первокурсником техникума – произошла 22 сентября около 12:00 на улице Ломоносова в Волхове....
26.09.2024 72