В Петербурге 4-летний ребенок сунул руку в работающий блендер

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Пострадавший мальчик был экстренно доставлен в хирургическое отделение. 

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали 4-летнего мальчика, получившего жуткие травмы кисти после игры с блендером.

Как выяснил Mash на Мойке, ребенок сунул руку в прибор и включил его, в результате чего травмировал фаланги пальцев. Мама пострадавшего малыша рассказала, что находилась в этот момент дома, но не доглядела. Женщина готовила еду, а затем ушла в комнату, оставив бытовую технику на столе.

В больнице ребенку оказали экстренную помощь. Его здоровью уже ничего не угрожает.

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