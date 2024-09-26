В Ленобласти проверят систему оповещения населения

В Ленинградской области 2 октября запланирована проверка системы оповещения населения.

С 10:00 до 11:00 задействуют телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. С 10:43 до 10:44 по каналам телевидения будут транслировать проверочный видеоролик.

Граждан просят сохранять спокойствие.