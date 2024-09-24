В Петербурге прозвучат сирены

В Санкт-Петербурге на 2 октября запланирована комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения.
С 10:30 до 11:00 включат электромеханические сирены и специализированные технические средства оповещения. Также задействуют телевидение и радиостанции.
Сигнал «Внимание всем!» включат с 10:40 до 10:43, информацию на радиостанции пустят с 10:43 на минуту.
Цель проверки – оценка исправности и готовности всех технических средств и каналов связи к массовому оповещению жителей Санкт-Петербурга.
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