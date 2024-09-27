Российская премьер-лига объявила о создании Пивного кубка

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о создании Пивного кубка. Его обладателем станет самый результативный игрок с определенной фамилией по итогам сезона.
Раз в несколько туров будет сравниваться статистика полузащитника «Оренбурга» Дмитрия Рыбчинского, нападающего «Локомотива» Вадима Ракова и хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.
В РПЛ попросили болельщиков предложить других кандидатов с подходящими фамилиями. Также на заметке вратарь «Динамо» Игорь Лещук и полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Жигулев.
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06.05.2023 2069